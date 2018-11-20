Защита предоставила САП официальную справку о месте пребывания Продана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сторона защиты бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана сообщила Специальную антикоррупционную прокуратуру официальной справкой о месте его пребывания на лечении в Германии. Об этом УНН сообщила адвокат Лариса Криворучко.
"Вчера вечером мы направили официальную справку и сегодня утром продублировали через канцелярию Генеральной прокуратуры в САП с переводом, всеми реквизитами, где Мирослав находится", - сказала Криворучко.
По ее словам, Продан нуждается в операции и готовится к ней.
В то же время адвокат заявила, что следователь на данный момент отказывается контактировать со стороной защиты.
"Звонки следователь игнорирует", - отметила Криворучко.
Отметим, САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, который должен был состояться 20 ноября в 10:00. В предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он также не явился.
Напомним, бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан будет находиться на лечении в Германии ориентировочно до 27 ноября, и после его завершения вернется в Украину.
Как сообщал УНН, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.
Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.