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Захист Князєва оскаржив затримання ексголови Верховного Суду: цю скаргу ВАКС розгляне сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Вищий Антикорупційний Суд сьогодні розгляне скаргу захисника на затримання ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, повідомляє УНН.

Цитата

«Сьогодні, 17 травня, о 12:30 призначене судове засідання з розгляду скарги захисника на затримання ексголови Верховного Суду», - повідомили у ВАКС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Князєва-Жеваго: про розвиток подій, хабар та фігурантів

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним розміром у 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти вирішенню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Мова йде про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду». З’явилася інформація, що мова йде про юридичну фірму «Ілляшев та Партнери» і там справді підтвердили, що представляють інтереси Ferrexpo AG, однак спростували, що мають стосунок до хабара.

Засідання по справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.
Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва у якості голови суду. Він залишається суддею ВС, однак наразі він затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої Ради правосуддя.

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