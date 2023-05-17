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Защита Князева обжаловала задержание экс-главы Верховного Суда: эту жалобу ВАКС рассмотрит сегодня

Киев • УНН

 • 1520539 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Высший Антикоррупционный Суд сегодня рассмотрит жалобу защитника на задержание экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, сообщает УНН.

Цитата

«Сегодня, 17 мая, в 12:30 назначено судебное заседание по рассмотрению жалобы защитника на задержание экс-главы Верховного Суда», - сообщили в ВАКС.

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Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером в 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение». Появилась информация, что речь идет о юридической фирме «Ильяшев и Партнеры» и там действительно подтвердили, что представляют интересы Ferrexpo AG, однако опровергли, что имеют отношение к взятке.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки. Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС, однако пока он задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это невозможно без разрешения Высшего Совета правосудия.

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