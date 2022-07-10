Захисників України звільнено від військового збору: президент підписав закон

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Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану (№7432), Володимир Зеленський підписав 7 липня.

Закон скасовує сплату військового збору для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особами рядового, начальницького складу, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій російської федерації в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

Верховна Рада ще 19 червня ухвалила законопроєкт №7432, який передбачає звільнення від військового збору українських військовослужбовців.