Защитники Украины освобождены от военного сбора: президент подписал закон

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Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения (№7432), Владимир Зеленский подписал 7 июля.

Закон отменяет уплату военного сбора для военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и других лиц, участвующим в обеспечении национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации в условиях военного положения.

Напомним

Верховная Рада еще 19 июня приняла законопроект №7432, предусматривающий освобождение от военного сбора украинских военнослужащих.