Захисник збірної України здійснив результативний пас у грі чемпіонату Бельгії

Українець з’явився у стартовому складі й відзначився результативним пасом, який зрештою виявився вирішальним у матчі, що закінчився перемогою гостей із рахунком 3:1.

Наразі, маючи в активі 23 очки, "Брюгге" йде у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії першим.

Додамо, що у цьому сезоні Соболь провів у складі своєї команди 14 зустрічей, в яких відзначився трьома гольовими передачами.

Як писав УНН, форвард збірної України забив гол у матчі із "Фенербахче".