Захисник збірної України здійснив результативний пас у грі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопад. УНН. У 12-му турі бельгійської Про Ліги "Брюгге" захисника національної збірної України Едуарда Соболя на виїзді зустрічався з "Остенде". Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Українець з’явився у стартовому складі й відзначився результативним пасом, який зрештою виявився вирішальним у матчі, що закінчився перемогою гостей із рахунком 3:1.
Наразі, маючи в активі 23 очки, "Брюгге" йде у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії першим.
Додамо, що у цьому сезоні Соболь провів у складі своєї команди 14 зустрічей, в яких відзначився трьома гольовими передачами.
Як писав УНН, форвард збірної України забив гол у матчі із "Фенербахче".