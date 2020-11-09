Захисник збірної України здійснив результативний пас у грі чемпіонату Бельгії

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КИЇВ. 9 листопад. УНН. У 12-му турі бельгійської Про Ліги "Брюгге" захисника національної збірної України Едуарда Соболя на виїзді зустрічався з "Остенде". Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

Українець з’явився у стартовому складі й відзначився результативним пасом, який зрештою виявився вирішальним у матчі, що закінчився перемогою гостей із рахунком 3:1.

Наразі, маючи в активі 23 очки, "Брюгге" йде у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії першим.

Додамо, що у цьому сезоні Соболь провів у складі своєї команди 14 зустрічей, в яких відзначився трьома гольовими передачами.

Як писав УНН, форвард збірної України забив гол у матчі із "Фенербахче".

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