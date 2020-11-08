Нападник збірної України допоміг "Коньяспору" обіграти "Фенербахче"
Київ • УНН
КИЕВ. 8 листопад. УНН. Нападник ФК "Коньяспор" Артем Кравець відзначився голом у гостьовому матчі 8-го туру чемпіонату Туреччини проти "Фенербахче", передає УНН.
При рахунку 1:0 на користь “Коньяспору” відбувся закид за спини захисників, де українець обробив м’яч та закинув його за комірець голкіперу — 2:0.
Примітно, що для Кравця це п’ятий гол у шести матчах за “Коньяспор” у поточному сезоні.
Також додамо, “Коньяспор” йде на 10-му місці чемпіонату Туреччини, набравши дев’ять очок після семи матчів. “Фенербахче” з 17 очками поділяє перші два місця в таблиці.