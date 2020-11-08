Нападающий сборной Украины помог "Коньяспоре" обыграть "Фенербахче"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Нападающий ФК "Коньяспор" Артем Кравец отличился голом в гостевом матче 8-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче", передает УНН.
При счете 1:0 в пользу “Коньяспора” состоялся заброс за спины защитников, где украинец обработал мяч и забросил его за шиворот голкиперу — 2:0.
Примечательно, что для Кравца это пятый гол в шести матчах за “Коньяспор” в текущем сезоне.
Также добавим, “Коньяспор” идет на 10-м месте чемпионата Турции, набрав девять очков после семи матчей. “Фенербахче” с 17 очками делит первые два места в таблице.