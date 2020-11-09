Защитник сборной Украины осуществил результативный пас в игре чемпионата Бельгии

Украинец появился в стартовом составе и отметился результативным пасом, который в итоге оказался решающим в матче, который закончился победой гостей со счетом 3:1.

Сейчас, имея в активе 23 очка, "Брюгге" идет в турнирной таблице чемпионата Бельгии первым.

Добавим, что в этом сезоне Соболь провел в составе своей команды 14 встреч, в которых отличился тремя голевыми передачами.

Как писал УНН, форвард сборной Украины забил гол в матче с "Фенербахче".