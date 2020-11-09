Защитник сборной Украины осуществил результативный пас в игре чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В 12-м туре бельгийской Про Лиги "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с "Остенде". Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Украинец появился в стартовом составе и отметился результативным пасом, который в итоге оказался решающим в матче, который закончился победой гостей со счетом 3:1.
Сейчас, имея в активе 23 очка, "Брюгге" идет в турнирной таблице чемпионата Бельгии первым.
Добавим, что в этом сезоне Соболь провел в составе своей команды 14 встреч, в которых отличился тремя голевыми передачами.
Как писал УНН, форвард сборной Украины забил гол в матче с "Фенербахче".