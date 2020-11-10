Захисник "Шахтаря" через травму у грі з "Динамо" вибув до кінця року

За словами Скибинського, захисник отримав частковий розрив зв’язок на нозі.

“Корнієнко травмувався наприкінці першого тайму внаслідок фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв’язок гомілкостопа з частковим ушкодженням міжгомілкового синдесмозу. У такому випадку футболіст був на порозі оперативного лікування. Це серйозна травма. Лікування й реабілітація Корнієнка за попередніми оцінками триватиме від 4 до 6 тижнів”, — відзначив Скибинський.

Сказано, що через травму Корнієнко не поїде до розташування національної збірної України, куди раніше отримав дебютний виклик, і не зіграє в усіх матчах “Шахтаря”, що залишились до кінця року, — 3 у Лізі чемпіонів і 4 у Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, що “Динамо” та “Шахтар” увійшли до топ-5 клубів Європи за вихованцями, які грають закордоном.