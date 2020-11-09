"Динамо" та "Шахтар" увійшли до топ-5 клубів Європи за вихованцями, які грають закордоном

"Динамо" обійняло четвертий щабель в генерації із 69 вихованцями. Вони проводять в середньому по 13,1 поєдинку в рік за свої клуби. Їх середній вік склав 26,3.

"Шахтар" знаходиться одразу за "біло-синіми" замикаючи топ-5, у "гірників" 67 вихованців. Вони грають в середньому 12 матчів в рік. Середній вік - 26,1.

Лідером генерації опинився сербський "Партизан" (85), нідерландський "Аякс" (77) і загребське "Динамо" (71).

Примітно, що у рейтингу враховувалися футболісти, які мінімум три сезони у віці від 15 до 21 року провели в клубі.