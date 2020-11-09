"Динамо" и "Шахтер" вошли в топ-5 клубов Европы по воспитанникам, которые играют за рубежом

"Динамо" заняло четвертую ступень в генерации с 69 воспитанниками. Они проводят в среднем по 13,1 поединка в год за свои клубы. Их средний возраст составил 26,3.

"Шахтер" находится сразу за "бело-синими" замыкая топ-5, у "горняков" 67 воспитанников. Они играют в среднем 12 матчей в год. Средний возраст - 26,1.

Лидером генерации оказался сербский "Партизан" (85), нидерландский "Аякс" (77) и загребское "Динамо" (71).

Примечательно, что в рейтинге учитывались футболисты, которые минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года провели в клубе.