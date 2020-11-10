Защитник "Шахтера" из-за травмы в игре с "Динамо" выбыл до конца года

По словам Скибинского, защитник получил частичный разрыв связок на ноге.

“Корниенко травмировался в конце первого тайма в результате фола Сергея Сидорова. Сегодня мы провели медицинский осмотр: выявлен разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В таком случае футболист был на пороге оперативного лечения. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам будет продолжаться от 4 до 6 недель”, — отметил Скибинский.

Сказано, что из-за травмы Корниенко не поедет в расположение национальной сборной Украины, куда ранее получил дебютный вызов, и не сыграет во всех матчах “Шахтера”, которые остались до конца года — 3 в Лиге чемпионов и 4 в Премьер-лиге.

Напомним, что “Динамо” и “Шахтер” вошли в топ-5 клубов Европы за питомцами, которые играют за рубежом.