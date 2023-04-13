Захід не мав стратегії щодо Чорного моря, на відміну від росії - Кулеба

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"На жаль, я вважаю, що на Заході не було Чорноморської стратегії, а в росії вона завжди була – агресивна, реваншистська і варварська... У росії була стратегія. Кожного разу росія діяла, коли Захід сумнівався. Коли через страх були зачинені двері НАТО перед Україною та Грузією у 2008 році, росія швидко відповіла нападом на обох. росія перетворювалася на маніяка, але деякі лідери вирішили, що найкраща стратегія - це продовжувати робити маніяка щасливим, у тому числі тримати його потенційних жертв беззахисними", - наголосив Кулеба.

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За його словами, російська агресія "розбила безпеку" регіону на основні частини, які "потрібно зібрати воєдино".

"Багато з нас думали, що 21-е століття буде століттям миру, розвитку та співпраці. На жаль, росія пішла протилежним шляхом і прийшла в 19-е століття. Зараз посеред Європи кровоточить рана, темний і сюрреалістичний час. Але, як кажуть, темні часи породжують добрих людей", - продовжив Кулеба.

Міністр подякував країнам-партнерам за допомогу Україні, відзначивши, що вони мають "багато світла, мужності та сили". Він заявив, що на сьогодні утворилася спільнота, "об’єднана не лише спільними цінностями, а й здоровим глуздом і спільним морем".

"Ми всі хотіли бути територією миру та процвітання, а не зоною війни. Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб уся Європа була мирною та орієнтованою на майбутнє", - підсумував він.

Нагадаємо

У Бухаресті розпочалася перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи.