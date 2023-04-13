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Запад не имел стратегии в отношении Черного моря, в отличие от россии - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. На Западе не было разработано Черноморской стратегии, когда у россии она всегда была, заявил министр иностранных дел Украины во время выступления на первой Черноморской безопасности конференции Международной Крымской платформы в Бухаресте, и добавил, что "пришло время" разработать комплексную сеть безопасности для всех наций региона, передает УНН

Цитата

"К сожалению, я считаю, что на Западе не было черноморской стратегии, а у россии она всегда была – агрессивная, реваншистская и варварская... У россии была стратегия. Каждый раз россия действовала, когда Запад сомневался. Когда из-за страха были закрыты двери НАТО перед Украиной и Грузией в 2008 году, россия быстро ответила нападением на обоих. россия превращалась в маньяка, но некоторые лидеры решили, что лучшая стратегия - это продолжать делать маньяка счастливым, в том числе держать его потенциальных жертв беззащитными", - подчеркнул Кулеба.

Детали

По его словам, российская агрессия "разбила безопасность" региона на основные части, которые "нужно собрать воедино".

"Многие из нас думали, что 21 век будет веком мира, развития и сотрудничества. К сожалению, россия пошла противоположным путем и пришла в 19 век. Сейчас посреди Европы кровоточит рана, темное и сюрреалистическое время. Но, как говорится, темные времена порождают добрых людей", - продолжил Кулеба.

Министр поблагодарил страны-партнеры за помощь Украине, отметив, что они имеют "много света, мужества и силы". Он заявил, что на сегодня образовалось сообщество, "объединенное не только общими ценностями, но и здравым смыслом и общим морем".

"Мы все хотели быть территорией мира и процветания, а не зоной войны. Черное море играет важную роль в том, чтобы вся Европа была мирной и ориентированной на будущее", - подытожил он.

Напомним

В Бухаресте началась первая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы.

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