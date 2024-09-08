Загинув Ярослав Олійник "Локі", член команди Мінстратегпрому
Київ • УНН
Ярослав Олійник, відомий як Локі, загинув. Один з перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Сьогодні надійшла трагічна звістка про загибель Ярослава Олійника, відомого під позивним Локі. Про це повідомляє радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає УНН.
Деталі
Локі було всього 28 років, з яких десять він присвятив службі на війні, де став невід'ємною частиною оборони України. Він був одним із перших членів оновленої команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, долучившись до роботи минулого літа після служби на передовій. В Олійника була важлива місія – він відповідав за співпрацю з виробниками дронів, критично важливих для оборони України.
Прощання з Ярославом відбудеться у вівторок, о 12:00 в Михайлівському соборі.
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