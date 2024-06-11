Загинула військова, ексстилістка "Кварталу 95" Шура Рязанцева з позивним "Ялта"
Київ • УНН
Загинула українська військова, мешканка Криму Шура Рязанцева з позивним "Ялта", яка до війни працювала стилістом.
Загинула українська військова, кримчанка, стилістка Шура Рязанцева з позивним "Ялта". Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева, передає УНН.
"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", - написала сестра Валерія у Facebook.
Постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева висловила співчуття через загибель Шури.
"Пишуть що Шура Рязанцева загинула...Не вірю...нещодавно їй виповнилось 40, вітали її...ну як так, наша Ялта...Ти так хотіла повернутись додому. Ялточка, вічна пам'ять, прекрасна", - написала Ташева.
Додамо
Шура Рязанцева до повномасштабного вторгнення працювала художницею по костюмах, стилісткою, зокрема одягала акторів "Кварталу 95".
2 червня 2024 року у свій день народження Шура повідомляла, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ.
На початку повномасштабного вторгнення Шура Рязанцева приєдналася до лав територіальної оборони. Служила у підрозділі, який охороняє кордон із білоруссю.
Доповнення
На Харківському напрямку загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський.