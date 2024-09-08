Погиб Ярослав Олейник «Локи», член команды Минстратегпрома

Сегодня поступило трагическое известие о гибели Ярослава Олейника, известного под позывным Локи. Об этом сообщает советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, передает УНН.

Детали

Локи было всего 28 лет, из которых десять он посвятил службе на войне, где стал неотъемлемой частью обороны Украины. Он был одним из первых членов обновленной команды Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, присоединившись к работе прошлым летом после службы на передовой. У Олейника была важная миссия - он отвечал за сотрудничество с производителями дронов, критически важных для обороны Украины.

Прощание с Ярославом состоится во вторник, в 12:00 в Михайловском соборе.