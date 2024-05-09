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Загроза балістики: у Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

Загроза балістики: у Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 33063 перегляди

Київ оголосив повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї, мешканців закликали негайно шукати укриття, а повітряна тривога діє на більшій частині території України.

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це пише УНН з посиланням на КМВА та Повітряні Сили ЗСУ.

Деталі 

Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів 

- йдеться в заяві Київської міської військової адміністрації.

Доповнення

Наразі повітряна тривога оголошена по всі Україн, за винятком низки західних областей. 

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Повітряні Сили знищили 17 із 20 БПЛА09.05.24, 06:46 • 42771 перегляд

Володимир Омельченко

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