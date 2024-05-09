Загроза балістики: у Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
Київ оголосив повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї, мешканців закликали негайно шукати укриття, а повітряна тривога діє на більшій частині території України.
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це пише УНН з посиланням на КМВА та Повітряні Сили ЗСУ.
Деталі
Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів
Доповнення
Наразі повітряна тривога оголошена по всі Україн, за винятком низки західних областей.
Повітряні Сили знищили 17 із 20 БПЛА09.05.24, 06:46 • 42771 перегляд