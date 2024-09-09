Загарбники роздають пропагандистські книги на захоплених територіях
Київ • УНН
На окупованому півдні України запущено проєкт "книга на дом". Мешканцям примусово роздають літературу, що заперечує існування української нації та героїзує російську агресію.
Окупанти роздають пропагандистську літературу на захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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На тимчасово окупованих територіях півдня України терористи запустили проєкт "книга на дом", у межах якого мешканцям регіону в примусовому порядку роздають пропагандистські книги.
Розповсюджувана література включає пропагандистські матеріали з так званої "історії рф", що заперечують існування української нації, а також художні твори, які героїзують загарбницьку війну та російських військових.
Хоча відмова від отримання книг формально дозволена, присутність представників окупаційних адміністрацій натякає на можливі наслідки для тих, хто не виявляє "лояльність".
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