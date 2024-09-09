Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

Оккупанты раздают пропагандистскую литературу на захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях юга Украины террористы запустили проект "книга на дом", в рамках которого жителям региона в принудительном порядке раздают пропагандистские книги.

Распространяемая литература включает пропагандистские материалы из так называемой "истории рф", отрицающие существование украинской нации, а также художественные произведения, героизирующие захватническую войну и российских военных.

Хотя отказ от получения книг формально разрешен, присутствие представителей оккупационных администраций намекает на возможные последствия для тех, кто не проявляет "лояльность".

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