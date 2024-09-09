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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 00:52  •  410 просмотра

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На оккупированном юге Украины запущен проект "книга на дом". Жителям принудительно раздают литературу, отрицающую существование украинской нации и героизирующую российскую агрессию.

Оккупанты раздают пропагандистскую литературу на захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях юга Украины террористы запустили проект "книга на дом", в рамках которого жителям региона в принудительном порядке раздают пропагандистские книги.

Распространяемая литература включает пропагандистские материалы из так называемой "истории рф", отрицающие существование украинской нации, а также художественные произведения, героизирующие захватническую войну и российских военных.

Хотя отказ от получения книг формально разрешен, присутствие представителей оккупационных администраций намекает на возможные последствия для тех, кто не проявляет "лояльность".

Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив 24 августа 2024, 19:30 • 53784 просмотра

Юлия Котвицкая

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