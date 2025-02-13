Загарбники на ТОТ України вводять спеціальні перепустки для цивільних авто - Спротив

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 • 109867 перегляди

російські окупанти вимагають від власників транспорту на ТОТ оновлювати спеціальні перепустки з початку року. Нові бюрократичні перепони створюються для протидії українському підпіллю.

Російські окупанти посилюють репресії щодо цивільного населення ТОТ України. Під час пересування по території українцям потрібно мати спеціальні перепустки. Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

З початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні. 

Відтак російсько-окупаційні адміністрації навмисно вводять нові форми бюрократичних перепон щоб посилити контрдиверсійні заходи. 

Окупанти усвідомлюють, що активна мережа українського підпілля на ТОТ безперебійно працює, передаючи інформацію про переміщення ворожих військ, повідомляє про зміни логістичних маршрутів та обладнання нових блокпостів тощо,

- йдеться у повідомленні спротиву.

Окупанти намагаються створити нові механізми контролю, щоб ускладнити роботу українського підпілля.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН російська влада розпочала масштабні перевірки місцевих жителів на окупованих територіях. Окупанти перевіряють документи, телефони, проводять обшуки та збирають інформацію про майно і зв'язки з Україною.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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