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Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 5292 просмотра

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российские оккупанты требуют от владельцев транспорта на ВОТ обновлять специальные пропуска с начала года. Новые бюрократические преграды создаются для противодействия украинскому подполью.

Российские оккупанты усиливают репрессии в отношении гражданского населения ВОТ Украины. Во время передвижения по территории украинцам нужно иметь специальные пропуска. Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

С начала этого года владельцы автомобилей, грузового транспорта и спецтехники вынуждены обновлять пропуска, срок действия которых истек. Если документ поврежден, содержит ошибки или изменилась категория транспорта, такой документ также подлежит замене. 

Поэтому российско-оккупационные администрации намеренно вводят новые формы бюрократических преград чтобы усилить контрдиверсионные меры. 

Оккупанты осознают, что активная сеть украинского подполья на ВОТ бесперебойно работает, передавая информацию о перемещении вражеских войск, сообщает об изменениях логистических маршрутов и оборудования новых блокпостов и тому подобное,

- говорится в сообщении сопротивления.

Оккупанты пытаются создать новые механизмы контроля, чтобы усложнить работу украинского подполья.

Напомним

Как ранее писал УНН российские власти начали масштабные проверки местных жителей на оккупированных территориях. Оккупанты проверяют документы, телефоны, проводят обыски и собирают информацию об имуществе и связи с Украиной.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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