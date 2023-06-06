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"Загрози немає": у кремлі вперше прокоментували підрив рашистами Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков уперше прокоментував підрив окупантами Каховської ГЕС, та наслідки, які це несе для Запорізької АЕС та водопостачанню Криму, передає УНН.

"Загрози немає": у кремлі вперше прокоментували підрив рашистами Каховської ГЕС

Цитата

"Щодо Запорізької АЕС (наслідки - ред.) - там є система охолодження. Поки що ми чули заяви від експертів про те, що наразі ніякої загрози і небезпеки немає. Тут за детальною інформацією треба звертатися до фахівців", - заявив Пєсков.

Деталі

Коментуючи загрозу водопостачанню Криму, прессекретар диктатора заявив, що "робилися кроки ще до того, як повернули до життя канал".

"Напрацювання є, є запас міцності - мається на увазі рівень води у водосховищі. А в іншому - ситуація тільки виникла, фахівці працюють", - додав він.

Доповнення

Як раніше повідомляли в Укргідроенерго, Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Нагадаємо

російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. У Херсонській ОДА оголосили евакуацію населення з деяких пунктів. 

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Українські Національні Новини

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