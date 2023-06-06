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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Угрозы нет": в кремле впервые прокомментировали подрыв рашистами Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 8691972 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков впервые прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, и последствия, которые это несет для Запорожской АЭС и водоснабжения Крыма, передает УНН.

"Угрозы нет": в кремле впервые прокомментировали подрыв рашистами Каховской ГЭС

Цитата

"По Запорожской АЭС (последствия - ред.) - там есть система охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что пока никакой угрозы и опасности нет. Здесь за детальной информацией надо обращаться к специалистам", - заявил Песков.

Детали

Комментируя угрозу водоснабжению Крыма, пресс-секретарь диктатора заявил, что "предпринимались шаги еще до того, как вернули к жизни канал".

"Наработки есть, есть запас прочности - имеется в виду уровень воды в водохранилище. А в остальном - ситуация только возникла, специалисты работают", - добавил он.

Дополнение

Как ранее сообщали в Укргидроэнерго, Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения из некоторых пунктов. 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

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