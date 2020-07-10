Загроза підтоплень: на заході України знову очікується підвищення води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Жителів заходу України попередили про вірогідність підвищення рівня води у річках Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“За даними Укргідрометцентру, 10-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що ввечерi 11 та впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 8 годину. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Окрім того, на фонi пiдвищеної водностi на річці Стрв’яж бiля села Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.
Додамо, для заходу України оприлюднили попередження про погіршення погодних умов 11-12 липня - зокрема, у Карпатському регіоні очікується померанчевий рівень небезпеки через сильні дощі.
Нагадаємо, після паводків, які обрушилися на захід України наприкінці червня, залишається підтопленим один населений пункт на Буковині.