Угроза подтоплений: на западе Украины снова ожидается повышение воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Жителей запада Украины предупредили о вероятности повышения уровня воды в реках Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 10-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на реке Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневском района Волынской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером 11 и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 8:00. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Кроме того, на фоне повышенной водности на реке Стрвьяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.
Добавим, для запада Украины обнародовали предупреждение об ухудшении погодных условий 11-12 июля - в частности, в Карпатском регионе ожидается оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей.
Напомним, после паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, остается подтопленным один населенный пункт на Буковине.