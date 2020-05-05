Загроза дискваліфікації: футболіста збірної Англії звинуватили у причетності до ставок

Футбольна асоціація Англії офіційно висунула звинувачення на адресу захисника. Асоціація вважає, що футболіст порушив правила про ставки.

Гравця підозрюють в тому, що він замішаний в ставках на свій перехід з лондонського “Тоттенхема” в мадридський “Атлетіко”, який відбувся в липні 2019 року.

Нагадаємо, що футболіст “Бернлі” отримав півтора роки через ставки.