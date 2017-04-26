Футболіста "Бернлі" дискваліфікували на півтора роки через ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Півзахисника "Бернлі" Джої Бартона відсторонили від футбольної діяльності на півтора за участь в ставках у букмекерських конторах, інформує УНН з посиланням на сайт Футбольної асоціації Англії.
За даними Футбольної асоціації Англії 34-річний гравець у період з 26 березня 2006 року по 13 травня 2016 року здійснив 1260 ставок, що заборонено регламентом організації.
Окрім дискваліфікації, 34-річний футболіст, на рахунку якого один матч у формі збірної Англії, оштрафований на 30 тисяч фунтів стерлінгів.
Зазначається, що Дж.Бартон визнав свою провину, але назвав покарання надмірним. Також він заявив, що таке рішення штовхає його на думку про завершення кар'єри.
Примітно, що у 2016 року Дж.Бартон вже був дискваліфікований на один матч за ставки на футбол.
Додамо, що півзахисник відіграв 5-ть сезонів у складі "Манчестер Сіті", 4-ри у формі "Ньюкаслу", 4-ри за "КПР" та в одному сезоні захищав кольори французького "Марселю".
Як повідомляв УНН, у ФК "Ньюкасл" і "Вест Хем" податкова служба Англії провела обшуки.