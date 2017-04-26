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Футболиста "Бернли" дисквалифицирован на полтора года за ставки

Киев • УНН

 • 13551 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Полузащитник "Бернли" Джои Бартона отстранили от футбольной деятельности на полтора за участие в прудах в букмекерских конторах, сообщает УНН со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Англии.

Футболиста "Бернли" дисквалифицирован на полтора года за ставки

По данным Футбольной ассоциации Англии 34-летний игрок в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 совершил 1260 ставок, запрещено регламентом организации.

Кроме дисквалификации, 34-летний футболист, на счету которого один матч в форме сборной Англии, оштрафован на 30 000 фунтов стерлингов.

Отмечается, что Дж.Бартон признал свою вину, но назвал наказание чрезмерным. Также он заявил, что такое решение толкает его на мысль о завершении карьеры.

Примечательно, что в 2016 Дж.Бартон уже был дисквалифицирован на один матч ставок на футбол.

Добавим, что полузащитник сыграл 5-ти сезонов в составе "Манчестер Сити", 4-х в форме "Ньюкасла", 4-х за "КПР" и в одном сезоне защищал цвета французского "Марселя".

Как сообщал УНН, в ФК "Ньюкасл" и "Вест Хэм" налоговая служба Англии провела обыски.

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