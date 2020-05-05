Угроза дисквалификации: футболиста сборной Англии обвинили в причастности к ставкам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Защитника мадридского "Атлетико" и сборной Англии по футболу Кирана Триппье обвинили в нарушении правил относительно ставок, информирует УНН со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).
Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула обвинения в адрес защитника. Ассоциация считает, что футболист нарушил правила о ставках.
Игрока подозревают в том, что он замешан в ставках на свой переход из лондонского “Тоттенхэма” в мадридский “Атлетико”, который состоялся в июле 2019 года.
Напомним, что футболист “Бернли” получил полтора года за ставки.