Загострення відносин між Єреваном та Баку: вірменський військовий поранений і перебуває у критичному стані

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив на засіданні уряду, що Азербайджан розпочав «перестрілку, щоб звинуватити Вірменію».

Також у четвер Пашинян запропонував створити трикілометрову демілітаризовану зону навколо Нагірного Карабаху, а також на інших територіях, що межують із Азербайджаном.

У понеділок сторони провели мирні переговори за посередництва США. У жовтні Пашинян та Алієв «домовилися не застосовувати силу» для вирішення суперечки під час саміту в росії.

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У ході шеститижневої війни 2020 року Азербайджан повернув собі великі ділянки Нагірного Карабаху та прилеглих територій, що утримуються вірменськими військами. У ході бойових дій тоді загинуло понад 6700 осіб.

Перемир'я було сприйнято як перемога в Азербайджані та розцінено як принизливу поразку у Вірменії.

У вересні Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню, щоб покласти край спалахам бойових дій, внаслідок яких з обох боків загинуло понад 210 солдатів.