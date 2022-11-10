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Загострення відносин між Єреваном та Баку: вірменський військовий поранений і перебуває у критичному стані

Загострення відносин між Єреваном та Баку: вірменський військовий поранений і перебуває у критичному стані

Київ • УНН

 • 226645 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство оборони Єревану повідомило у четвер, що вірменського військовослужбовця було поранено і він перебуває в критичному стані внаслідок обстрілу азербайджанськими військами на східній ділянці вірмено-азербайджанського кордону, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив на засіданні уряду, що Азербайджан розпочав «перестрілку, щоб звинуватити Вірменію».

Також у четвер Пашинян запропонував створити трикілометрову демілітаризовану зону навколо Нагірного Карабаху, а також на інших територіях, що межують із Азербайджаном.

У понеділок сторони провели мирні переговори за посередництва США. У жовтні Пашинян та Алієв «домовилися не застосовувати силу» для вирішення суперечки під час саміту в росії.

Додамо

У ході шеститижневої війни 2020 року Азербайджан повернув собі великі ділянки Нагірного Карабаху та прилеглих територій, що утримуються вірменськими військами. У ході бойових дій тоді загинуло понад 6700 осіб.

Перемир'я було сприйнято як перемога в Азербайджані та розцінено як принизливу поразку у Вірменії.

У вересні Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню, щоб покласти край спалахам бойових дій, внаслідок яких з обох боків загинуло понад 210 солдатів.

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