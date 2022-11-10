Обострение отношений между Ереваном и Баку: армянский военный ранен и находится в критическом состоянии

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14 марта, 19:57 • 51512 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136498 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 226641 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство обороны Еревана сообщило в четверг, что армянский военнослужащий был ранен и находится в критическом состоянии в результате обстрела азербайджанскими войсками на восточном участке армяно-азербайджанской границы, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан начал «перестрелку, чтобы обвинить Армению».

Также в четверг Пашинян предложил создать трехкилометровую демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха, а также на других территориях, граничащих с Азербайджаном.

В понедельник стороны провели мирные переговоры при посредничестве США. В октябре Пашинян и Алиев «договорились не применять силу» для разрешения спора во время саммита в россии.

Добавим

В ходе шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул себе обширные участки Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, удерживаемых армянскими войсками. В ходе боевых действий тогда погибли более 6700 человек.

Перемирие было воспринято как победа в Азербайджане и расценено как унизительное поражение в Армении.

В сентябре Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, чтобы положить конец вспышкам боевых действий, в результате которых с обеих сторон погибли более 210 солдат.

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