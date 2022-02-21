Загострення ситуації на Донбасі: індекс Московської біржі обвалився

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 28275 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 52237 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 67746 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 96271 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 105598 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 100541 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 123781 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165603 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177769 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215047 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 66341 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 85121 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 154256 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 210306 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 40545 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 210268 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 154228 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 279067 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 399680 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 652975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 21803 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 94011 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131963 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 157126 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177764 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Загострення ситуації на Донбасі: індекс Московської біржі обвалився

Загострення ситуації на Донбасі: індекс Московської біржі обвалився

Київ • УНН

 • 165115 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Індекс Московської біржі 21 лютого обвалився більш ніж на 9%, передає УНН з посиланням на дані торгів.

Деталі

На 18:13 за московським часом (17:13 за київським часом) індекс Мосбіржі досяг рівня 3 072,22 пункту (9,46%).

Індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 11,68 % - до 1 228,87 пункту.

Доповнення

Адміністрація Байдена 15 лютого попередила президента Росії Володимира Путіна про те, що під час протистояння з Україною її експорт енергоносіїв не може використовуватися як зброя.

Контекст

Ціни на нафту різко зросли в останні дні через побоювання, що повномасштабний конфлікт може вплинути на експорт енергоносіїв з Росії. JPMorgan, американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один з найбільших банків світу, нещодавно попередив, що нафта може злетіти до 120 доларів за барель, якщо будь-які перебої з поставками нафти з Росії відбудуться.

Минулої осені ціни на природний газ в Європі підскочили через падіння експорту з Росії. У жовтні Путін спростував звинувачення в тому, що Росія навмисне завищує ціни на газ.

Ф'ючерси на акції США зросли, а ціни на нафту впали у вівторок після того, як Росія заявила, що виводить частину військ від українського кордону, продовжуючи великі військові навчання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68