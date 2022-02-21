Загострення ситуації на Донбасі: індекс Московської біржі обвалився
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Індекс Московської біржі 21 лютого обвалився більш ніж на 9%, передає УНН з посиланням на дані торгів.
Деталі
На 18:13 за московським часом (17:13 за київським часом) індекс Мосбіржі досяг рівня 3 072,22 пункту (9,46%).
Індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 11,68 % - до 1 228,87 пункту.
Доповнення
Адміністрація Байдена 15 лютого попередила президента Росії Володимира Путіна про те, що під час протистояння з Україною її експорт енергоносіїв не може використовуватися як зброя.
Контекст
Ціни на нафту різко зросли в останні дні через побоювання, що повномасштабний конфлікт може вплинути на експорт енергоносіїв з Росії. JPMorgan, американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один з найбільших банків світу, нещодавно попередив, що нафта може злетіти до 120 доларів за барель, якщо будь-які перебої з поставками нафти з Росії відбудуться.
Минулої осені ціни на природний газ в Європі підскочили через падіння експорту з Росії. У жовтні Путін спростував звинувачення в тому, що Росія навмисне завищує ціни на газ.
Ф'ючерси на акції США зросли, а ціни на нафту впали у вівторок після того, як Росія заявила, що виводить частину військ від українського кордону, продовжуючи великі військові навчання.