США предостерегают Россию от использования энергии как оружия

Цитата

"Если Путин решит вооружить свои энергоресурсы, это будет серьезной ошибкой", - заявил заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх в эфире CNBC.

Детали

Чиновник отметил, что Россия "невероятно зависит" от Запада как потребителя энергоносителей, при этом на нефть и природный газ приходится половина доходов бюджета страны и две трети доходов от экспорта.

"Это долгосрочная уязвимость для президента Путина. Если он превратит энергоснабжения на оружие, это лишь ускорит диверсификацию Европы и Запада в сторону от российской энергетики", — сообщил Сингх, добавив, что это будет "большой ошибкой".

Сингх заметил, что официальные лица США "готовы ко всему, что может произойти".

Сингх сказал, что "действия говорят громче слов", когда его спросили об объявлении о выводе российских войск от границы с Украиной.

Сингх повторил, что западные державы накажут Россию в случае вторжения.

"Если границу пересекут войска или танк, мы готовы ввести самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились в отношении России, в ногу с нашими союзниками и партнерами", - добавил он.

Контекст

Цены на нефть резко выросли в последние дни из-за опасения, что полномасштабный конфликт может повлиять на экспорт энергоносителей из России. JPMorgan, американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, недавно предупредил, что нефть может взлететь до 120 долларов за баррель, если любые перебои с поставками нефти из России состоятся.

Прошлой осенью цены на природный газ в Европе подскочили из-за падения экспорта из России. В октябре Путин опроверг обвинения в том, что Россия умышленно завышает цены на газ.

Фьючерсы на акции США выросли, а цены на нефть упали во вторник после того, как Россия заявила, что выводит часть войск от украинской границы, продолжая большие военные учения.