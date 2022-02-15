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США застерігають Росію від використання енергії як зброї

США застерігають Росію від використання енергії як зброї

Київ • УНН

 • 20068 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Адміністрація Байдена у вівторок попередила президента Росії Володимира Путіна про те, що під час протистояння з Україною її експорт енергоносіїв не може використовуватись як зброя, інформує УНН.

Цитата

"Якщо Путін вирішить озброїти свої енергоресурси, це буде серйозною помилкою", - заявив заступник радника з національної безпеки США Даліп Сінгх в ефірі CNBC.

Деталі

Чиновник зазначив, що Росія "неймовірно залежить" від Заходу як споживача енергоносіїв, при цьому на нафту та природний газ припадає половина доходів бюджету країни та дві третини доходів від експорту.

"Це довгострокова вразливість для президента Путіна. Якщо він перетворить енергопостачання на зброю, це лише прискорить диверсифікацію Європи та Заходу у бік від російської енергетики", — повідомив Сінгх, додавши, що це буде "великою помилкою".

Сінгх зауважив, що офіційні особи США "готові до всього, що може статися".

Сінгх сказав, що "дії говорять голосніше за слова", коли його запитали про оголошення про виведення російських військ від кордону з Україною.

Сінгх повторив, що західні держави покарають Росію у разі вторгнення.

"Якщо кордон перетнуть війська або танк, ми готові ввести найжорсткіші санкції, які будь-коли вводилися щодо Росії, в ногу з нашими союзниками і партнерами", - додав він.

Контекст

Ціни на нафту різко зросли останніми днями через побоювання, що повномасштабний конфлікт може вплинути на експорт енергоносіїв із Росії. JPMorgan, американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один із найбільших банків світу, нещодавно попередив, що нафта може злетіти до 120 доларів за барель, якщо будь-які перебої з постачанням нафти з Росії відбудуться.

Минулої осені ціни на природний газ у Європі підскочили через падіння експорту з Росії. У жовтні Путін спростував звинувачення в тому, що Росія навмисне завищує ціни на газ.

Ф'ючерси на акції США виросли, а ціни на нафту впали у вівторок після того, як Росія заявила, що виводить частину військ від українського кордону, продовжуючи великі військові навчання.

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