Обострение ситуации на Донбассе: индекс Московской биржи обвалился
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Индекс Московской биржи 21 февраля обвалился более чем на 9%, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
Детали
На 18:13 по московскому времени (17:13 по київському часу) индекс Мосбиржи достиг уровня 3 072,22 пункта (9,46%).
Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 11,68 % – до 1 228,87 пункта.
Дополнение
Администрация Байдена 15 февраля предупредила президента России Владимира Путина о том, что во время противостояния с Украиной ее экспорт энергоносителей не может использоваться как оружие.
Контекст
Цены на нефть резко выросли в последние дни из-за опасения, что полномасштабный конфликт может повлиять на экспорт энергоносителей из России. JPMorgan, американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, недавно предупредил, что нефть может взлететь до 120 долларов за баррель, если любые перебои с поставками нефти из России состоятся.
Прошлой осенью цены на природный газ в Европе подскочили из-за падения экспорта из России. В октябре Путин опроверг обвинения в том, что Россия умышленно завышает цены на газ.
Фьючерсы на акции США выросли, а цены на нефть упали во вторник после того, как Россия заявила, что выводит часть войск от украинской границы, продолжая большие военные учения.