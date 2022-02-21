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15 марта, 19:03 • 100320 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116050 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110209 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100887 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97592 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85174 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118448 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Обострение ситуации на Донбассе: индекс Московской биржи обвалился

Обострение ситуации на Донбассе: индекс Московской биржи обвалился

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Индекс Московской биржи 21 февраля обвалился более чем на 9%, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

Детали

На 18:13 по московскому времени (17:13 по київському часу) индекс Мосбиржи достиг уровня 3 072,22 пункта (9,46%).

Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 11,68 % – до 1 228,87 пункта.

Дополнение

Администрация Байдена 15 февраля предупредила президента России Владимира Путина о том, что во время противостояния с Украиной ее экспорт энергоносителей не может использоваться как оружие.

Контекст

Цены на нефть резко выросли в последние дни из-за опасения, что полномасштабный конфликт может повлиять на экспорт энергоносителей из России. JPMorgan, американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, недавно предупредил, что нефть может взлететь до 120 долларов за баррель, если любые перебои с поставками нефти из России состоятся.

Прошлой осенью цены на природный газ в Европе подскочили из-за падения экспорта из России. В октябре Путин опроверг обвинения в том, что Россия умышленно завышает цены на газ.

Фьючерсы на акции США выросли, а цены на нефть упали во вторник после того, как Россия заявила, что выводит часть войск от украинской границы, продолжая большие военные учения.

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