Загострення на Донбасі: Зеленський відреагував на ворожий обстріл у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський після ворожого обстрілу у Станиці Луганській заявив про важливість моніторингової діяльності ОБСЄ та дипломатів, які мають залишитися в Україні, пише УНН.
Цитата:
"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", - написав Зеленський у Twitter.
Що було раніше
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.
За даними штабу ООС, з початку доби 17 лютого бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового ЗСУ.