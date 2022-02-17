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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 66514 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Загострення на Донбасі: Зеленський відреагував на ворожий обстріл у Станиці Луганській

Загострення на Донбасі: Зеленський відреагував на ворожий обстріл у Станиці Луганській

Київ • УНН

 • 16223 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський після ворожого обстрілу у Станиці Луганській заявив про важливість моніторингової діяльності ОБСЄ та дипломатів, які мають залишитися в Україні, пише УНН.

Цитата:

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", - написав Зеленський у Twitter.

Що було раніше

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

За даними штабу ООС, з початку доби 17 лютого бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового ЗСУ.

Українські Національні Новини

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