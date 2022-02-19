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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Загострення на Донбасі та другий день Мюнхена: українська дипломатія працює в режимі нон-стоп

Загострення на Донбасі та другий день Мюнхена: українська дипломатія працює в режимі нон-стоп

Київ • УНН

 • 11604 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. На тлі російської безпекової кризи, українська дипломатія сьогодні та в наступні дні працює у режимі нон-стоп задля посилення підтримки нашої держави. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

“На тлі російської безпекової кризи, українська дипломатія сьогодні та в наступні дні працює у режимі нон-стоп задля посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної. Використаємо кожну можливість для захисту України і відвернення подальшої ескалації”, — написав Кулеба.

Що було раніше

Напередодні Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, у якій йдеться про те, що твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності.

У МЗС закликали міжнародне співтовариство — іноземні держави та міжнародні організації — негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.

Додамо

На тлі загострення, у Мюнхені почалась конференція з безпеки, однією з головних тем якої цьогоріч є Україна.

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