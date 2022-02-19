Обострение на Донбассе и второй день Мюнхена: украинская дипломатия работает в режиме нон-стоп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На фоне российского кризиса безопасности, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп для усиления поддержки нашего государства. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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“На фоне российской политики кризиса, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп ради усиления поддержки Украины: дипломатической, военной, финансовой, санкционной. Используем каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации”, — написал Кулеба.
Что было раньше
Накануне Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в которой говорится о том, что утверждение о якобы намерении украинской власти начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности.
В МИД призвали международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования.
Добавим
На фоне обострения, в Мюнхене началась конференция по безопасности, одной из главных тем которой в этом году является Украина.