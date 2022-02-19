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15 марта, 19:03 • 100318 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128985 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116050 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110209 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100886 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97592 просмотра

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Обострение на Донбассе и второй день Мюнхена: украинская дипломатия работает в режиме нон-стоп

Киев • УНН

 • 11596 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На фоне российского кризиса безопасности, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп для усиления поддержки нашего государства. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“На фоне российской политики кризиса, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп ради усиления поддержки Украины: дипломатической, военной, финансовой, санкционной. Используем каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации”, — написал Кулеба.

Что было раньше

Накануне Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в которой говорится о том, что утверждение о якобы намерении украинской власти начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности.

В МИД призвали международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования.

Добавим

На фоне обострения, в Мюнхене началась конференция по безопасности, одной из главных тем которой в этом году является Украина.

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