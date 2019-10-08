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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Загороднюк вважає недостатнім відсоток нової техніки у ЗСУ

Київ • УНН

 • 10359 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Відсоток нової техніки в Збройних силах України не відповідає планам Міністерства оборони. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час XVI Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека – 2019" в Києві, передає кореспондент УНН.

Загороднюк вважає недостатнім відсоток нової техніки у ЗСУ

"Відсоток нової техніки в Збройних силах України не є таким, який підходить нам за нашими планами. Але тут знаходяться ті, хто допоможе виправити цю ситуацію", - зазначив міністр.

При цьому він уточнив, що під час виставки планує приділити увагу технологічним зразкам зброї, які допоможуть МОУ вийти на новий рівень технологій. Причому чиновник пообіцяв однаково цікавитись продукцією як державних, так і приватних підприємств.

Нагадаємо, у програмі діяльності уряду зазначено, що Кабмін планує забезпечити українських військових сучасним озброєнням та підтримувати їх боєздатність.

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