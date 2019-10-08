Загороднюк считает недостаточным процент новой техники в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Процент новой техники в Вооруженных силах Украины не соответствует планам Министерства обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Процент новой техники в Вооруженных силах Украины не является таким, что подходит нам по нашим планам. Но здесь находятся те, кто поможет исправить эту ситуацию", - отметил министр.
При этом он уточнил, что во время выставки планирует уделить внимание технологическим образцам оружия, которые помогут МОУ выйти на новый уровень технологий. Причем чиновник пообещал одинаково интересоваться продукцией как государственных, так и частных предприятий.
Напомним, в программе деятельности правительства указано, что Кабмин планирует обеспечить украинских военных современным вооружением и поддерживать их боеспособность.