Уряд передбачив у своїй програмі оснащення сил оборони сучасним озброєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує забезпечити українських військових сучасним озброєнням та підтримувати їх боєздатність. Про це йдеться у внесеному на розгляд ВР проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Відповідно до розробленої нової військово-технічної політики буде проводитися оснащення сил оборони сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, постійно підтримуватиметься їх висока боєготовність", - йдеться у документі.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.