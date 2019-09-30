Уряд передбачив у своїй програмі оснащення сил оборони сучасним озброєнням

"Відповідно до розробленої нової військово-технічної політики буде проводитися оснащення сил оборони сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, постійно підтримуватиметься їх висока боєготовність", - йдеться у документі.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.