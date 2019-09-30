Правительство предусмотрело в своей программе оснащение сил обороны современным вооружением

"Согласно разработанной новой военно-технической политике будет проводиться оснащение сил обороны современными образцами вооружения, военной и специальной техники, постоянно поддерживаться их высокая боеготовность", - говорится в документе.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.