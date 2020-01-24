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Загороднюк висловив співчуття загиблим через обстріл у Маріуполі п’ять років тому

Київ • УНН

 • 14063 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк висловив співчуття всім, хто постраждав та через обстріл мікрорайону Маріуполя російськими військами п’ять років тому. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Загороднюк висловив співчуття загиблим через обстріл у Маріуполі п’ять років тому

"5 років тому Маріуполь опинився в епіцентрі жахливої трагедії, яку вчинили російські війська та їхні найманці. Під обстріли РСЗВ "Град" потрапили житлові квартали, приватний сектор та інфраструктура міста. Десятки людей загинули. Серед загиблих та поранених родини, підлітки та діти. Співчуття усім, хто постраждав. Пам’ятаймо загиблих", - написав Андрій Загороднюк.

Він також додав, що Міноборони продовжує боронити Україну від агресора.

Нагадаємо, п'ять років тому бойовики обстріляли мікрорайон у Маріуполі.

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