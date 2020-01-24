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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Загороднюк выразил соболезнования погибшим в результате обстрела в Мариуполе пять лет назад

Киев • УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования всем пострадавшим и из-за обстрела микрорайона Мариуполя российскими войсками пять лет назад. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Загороднюк выразил соболезнования погибшим в результате обстрела в Мариуполе пять лет назад

"5 лет назад Мариуполь оказался в эпицентре ужасной трагедии, которую совершили российские войска и их наемники. Под обстрелы РСЗО "Град" попали жилые кварталы, частный сектор и инфраструктура города. Десятки людей погибли. Среди погибших и раненых семьи, подростки и дети. Сочувствие всем, кто пострадал. Помните погибших", - написал Андрей Загороднюк.

Он также добавил, что Минобороны продолжает защищать Украину от агрессора.

Напомним, пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе.

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