Загороднюк выразил соболезнования погибшим в результате обстрела в Мариуполе пять лет назад
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования всем пострадавшим и из-за обстрела микрорайона Мариуполя российскими войсками пять лет назад. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"5 лет назад Мариуполь оказался в эпицентре ужасной трагедии, которую совершили российские войска и их наемники. Под обстрелы РСЗО "Град" попали жилые кварталы, частный сектор и инфраструктура города. Десятки людей погибли. Среди погибших и раненых семьи, подростки и дети. Сочувствие всем, кто пострадал. Помните погибших", - написал Андрей Загороднюк.
Он также добавил, что Минобороны продолжает защищать Украину от агрессора.
Напомним, пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе.