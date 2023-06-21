Загарбники здійснили 17 обстрілів Сумщини, зафіксовано 77 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Вночі та вранці росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram, пише УНН.
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У Середино-Будській громаді був зафіксований обстріл з міномета (27 вибухів) та з АГС (20 вибухів).
У Білопільській та Юнаківській громадах також було зафіксовано обстріл з міномета 5 та 3 вибухи відповідно.
На територію Зноб-Новгородської громади ворог скинув 2 міни.
У Есманській та Миропільській громаді здійснено мінометний обстріл по 2 вибухи відповідно.
Також і у Краснопільській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з САУ (7 вибухів).
"Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури", - додали в Сумській ОВА.
Нагадаємо
російські окупанти напередодні завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.
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