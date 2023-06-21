Миколаївщина: ворог знову завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські окупанти напередодні завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Про це повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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«Миколаївський район. Вчора, 20 червня, о 13:32 та 17:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім у Telegram.
За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Українські захисники у ніч на 20 червня знищили у Миколаївській області три ударні дрони Shahed, запущені російськими військами.