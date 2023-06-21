Николаевская область: враг снова наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские оккупанты накануне наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области. Об этом сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Цитата
«Николаевский район. Вчера, 20 июня, в 13:32 и 17:38 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким в Telegram.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Украинские защитники в ночь на 20 июня уничтожили в Николаевской области три ударных дрона Shahed, запущенных российскими войсками.