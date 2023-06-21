Николаевская область: враг снова наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады

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«Николаевский район. Вчера, 20 июня, в 13:32 и 17:38 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким в Telegram.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Украинские защитники в ночь на 20 июня уничтожили в Николаевской области три ударных дрона Shahed, запущенных российскими войсками.



