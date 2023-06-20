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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди"

Київ • УНН

 • 587988 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські захисники у ніч на 20 червня знищили у Миколаївській області три ударні дрони Shahed, запущені російськими військами, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди"

Цитата

"Вночі, 20 червня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ударні БпЛА "Shahed-131/136", - написав Кім у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, у Миколаївському районі вчора, 19 червня, о 13:17 та 17:19 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 16:55, внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади відбулося займання поля з пшеницею. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За даними Генштабу, 20 червня вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. По Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”, усі 8 повітряних цілей було знищено. Окрім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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